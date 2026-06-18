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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fokus Ikuti Turnamen Golf, Meutia Cut Pilih Tunda Rilis Album Baru

Kamis, 18 Juni 2026 – 20:02 WIB
Fokus Ikuti Turnamen Golf, Meutia Cut Pilih Tunda Rilis Album Baru - JPNN.COM
Penyanyi Meutia Cut, Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Meutia Cut mengaku tengah fokus menekuni olahraga golf hingga harus menunda rencana comeback ke industri musik.

Saat ini, kesibukannya didominasi oleh berbagai turnamen dan agenda golf di dalam maupun luar negeri.

"Saat ini, aktivitas saya sedang padat di dunia golf, baik untuk mengikuti berbagai turnamen maupun agenda golf tour/trip," ujar Meutia Cut, dalam keterangannya, Kamis (18/6).

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Meutia menuturkan ketertarikannya pada golf berawal dari keinginan mencari olahraga yang sesuai.

Seiring waktu, dia makin serius menekuni olahraga tersebut karena melihat banyak manfaat yang diperoleh.

"Aku melihat golf sebagai olahraga yang penuh tantangan, terutama untuk melatih kedisiplinan diri sendiri," katanya.

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Menurut Meutia, golf bukan hanya menjadi sarana berolahraga, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi.

"Bagi saya, golf memberikan kepuasan pribadi, melatih mental, menjadi sarana bersosialisasi, sekaligus bentuk relaksasi di ruang terbuka—bisa dibilang berolahraga sambil healing," ujarnya.

Meutia Cut menunda comeback bermusik karena memilih fokus mengikuti turnamen golf hingga akhir tahun.

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TAGS   Meutia Cut  golf  Album Baru  turnamen golf  
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