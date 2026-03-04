Fokus Industri Asuransi Indonesia di 2026 Penguatan Permodalan hingga Standar Global

jpnn.com, JAKARTA - Industri perasuransian nasional maupun global saat ini berada dalam fase transformasi struktural yang makin dinamis.

Transformasi tersebut ditandai oleh meningkatnya intensitas persaingan, kompleksitas produk dan risiko, serta tekanan volatilitas makroekonomi.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia Re menggelar iLearn Thematic Webinar yang bertajuk “2026 Outlook: Update Insurance Regulation and IFRS 17 Implementation in Indonesia”.

Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Indonesia Re Beatrix Santi Anugrah menyebut fragmentasi geopolitik dan potensi perlambatan ekonomi global masih menjadi faktor yang mempengaruhi sentimen dan arus modal internasional.

“Dalam konteks tersebut, pasar modal Indonesia perlu dilihat secara objektif antara optimisme dan kewaspadaan.” ujar Beatrix dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dia menyebut hingga saat ini Indonesia memiliki fondasi makroekonomi yang relatif terjaga. Namun, sebagai pelaku industri, perusahaan asuransi dan reasuransi juga tidak dapat menutup mata terhadap sejumlah sinyal eksternal yang perlu dicermati.

“Implikasinya jelas, arus dana pasif global berbasis indeks berpotensi tidak bertambah dalam jangka pendek. Ini berarti pasar domestik perlu semakin bertumpu pada kualitas fundamental emiten, pendalaman basis investor domestik, serta perbaikan berkelanjutan dalam struktur dan tata kelola pasar.” jelasnya.

Dari sisi makroekonomi global, tahun 2026 diperkirakan menjadi fase akhir siklus penurunan suku bunga. Inflasi yang lebih terkendali membuka ruang kebijakan moneter yang lebih akomodatif, meskipun arah kebijakan masih bergantung pada dinamika ekonomi global.