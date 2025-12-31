Fokus Pemberdayaan, PNM Perluas Dampak Sosial Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sepanjang 2025, memperkuat pendekatan pemberdayaan dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya segmen ultra mikro.

Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan UMKM yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses modal, tetapi juga pengelolaan usaha, pemasaran, dan literasi keuangan.

PNM menilai pembiayaan perlu dibarengi dengan pendampingan agar pelaku usaha mampu memanfaatkan modal secara produktif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, PNM menjalankan berbagai program yang mengombinasikan dukungan finansial dengan penguatan kapasitas usaha, literasi, dan pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat.

Salah satu program utama adalah Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang menyasar perempuan prasejahtera, khususnya ibu rumah tangga di wilayah pedesaan dan tertinggal.

Program berbasis kelompok ini tidak hanya menyalurkan pembiayaan ultra mikro, tetapi juga memberikan pendampingan rutin, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan literasi keuangan dan disiplin usaha.

Selain Mekaar, PNM mengembangkan Program Kampung Madani sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas. Hingga 2025, Kampung Madani telah hadir di 20 titik di berbagai daerah dan memberikan manfaat kepada 4.603 warga.

Program ini bertujuan membangun ekosistem usaha lokal melalui pendekatan klasterisasi agar pelaku UMKM dapat berkolaborasi dan memperluas akses pasar.