JPNN.com - Entertainment - Musik

Fokus Pemulihan, Zayn Malik Batalkan Jadwal Tur KONNAKOL di AS

Senin, 04 Mei 2026 – 04:39 WIB
Zayn Malik. Foto: Instagram/zayn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Zayn Malik mengumumkan pembatalan sejumlah jadwal tur “The KONNAKOL Tour 2026” di Amerika Serikat setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kabar tersebut disampaikan Zayn melalui unggahan di Instagram yang kemudian dikutip media internasional.

Dalam pernyataannya, ia menyebut harus meninjau ulang agenda tur untuk beberapa bulan ke depan.

“Saya harus meninjau kembali jadwal saya untuk beberapa bulan ke depan dan harus mengurangi jumlah pertunjukan di Tur KONNAKOL,” tulis Zayn.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil agar dirinya tetap dapat tampil optimal di hadapan penggemar.

“Saya ingin memastikan agar bisa tetap tampil dan berjumpa dengan kalian,” lanjutnya.

Mantan personel One Direction itu mengakui kondisi kesehatannya saat ini belum memungkinkan untuk menjalani seluruh rangkaian tur.

Selain di Amerika Serikat, sejumlah jadwal pertunjukan di Dublin, Irlandia dan Birmingham, Inggris juga turut dibatalkan.

