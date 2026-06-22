Fokus Percepat Pemerataan Wilayah 3T, Pemerintah Targetkan 1.520 Lokasi Berlistrik pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara langsung meninjau realisasi Program Listrik Desa (Lisdes).

Bahlil menyatakan percepatan akses listrik ini arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata.

Dia menjelaskan kendala utama listrik belum menjangkau wilayah pelosok yakni jarak yang jauh dari gardu induk, sehingga secara hitungan bisnis tidak ekonomis bagi PLN.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil peran untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.

"Arahan Bapak Presiden itu bukan persoalan mahalnya, tetapi pelayanannya. Karena setiap warga negara punya hak sama untuk negara hadir dalam memberikan listrik," kata Bahlil dikutip dalam keterangannya, Senin (22/6).

Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh agenda pemerintah tersebut.

Sepanjang tahun 2025, PLN telah berhasil membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 4.856,17 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 3.662,68 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi dengan kapasitas 105.280 kilovolt ampere (kVA) di 1.403 lokasi.

“Melalui Program Lisdes, kami terus memperluas infrastruktur kelistrikan agar semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah 3T,” tutur Darmawan.