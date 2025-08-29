Close Banner Apps JPNN.com
Fokus Perkuat Bisnis, Cashlez Resmi Branding Menjadi cashUP

Jumat, 29 Agustus 2025 – 10:20 WIB
Fokus Perkuat Bisnis, Cashlez Resmi Branding Menjadi cashUP
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk melakukan perubahan branding dari “Cashlez” menjadi “cashUP”. Foto dok. Cashlez

jpnn.com, JAKARTA - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk melakukan perubahan branding dari “Cashlez” menjadi “cashUP”.

Ini sebagai upaya memperkuat fokus bisnis dan mendorong inovasi berkelanjutan di tengah pertumbuhan pesat industri pembayaran. 

Perubahan brand dan identitas visual perseroan menjadi 'cashUP' membawa filosofi pertumbuhan dan transformasi.

Huruf "C” dengan gradasi warna biru muda dan biru tua serta ditutup warna hijau di ujung dengan panah mengarah ke atas merepresentasikan proses transformasi perusahaan yang berkesinambungan.

"Identitas baru ini tidak hanya mencerminkan semangat inovasi yang terus berkembang, tetapi juga komitmen kami untuk menghadirkan solusi relevan, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan mitra usaha di berbagai sektor,” kata Presiden Direktur PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk, Willy Chandry, baru-baru ini.

Simbol "Plus/Tambah di tengah huruf C dengan panah ke atas dan ke kanan" menggambarkan aspirasi dan komitmen perusahaan untuk menambah nilai melalui inovasi dan layanan.

"Rebranding menjadi momentum strategis yang menandai transformasi menyeluruh dalam perjalanan kami untuk menjadi mitra teknologi dan solusi pembayaran terpercaya dan andal, sambungnya.

Didirikan sejak 2015, perseroan dikenal sebagai perusahaan payment gateway pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pionir payment gateway offline aggregator di Indonesia.

Optimistis hadapi masa depan, Cashlez resmi branding menjadi cashUP dan fokus memperkuat bisnis

