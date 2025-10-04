Foo Fighters Menyempurnakan Kenangan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters tampil fantastis di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10) malam. Beraksi sekitar 2,5 jam di atas panggung, Foo Fighters memainkan 25 lagu dengan spektakuler dan energik.

Konser yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu menjadi momen kedua kalinya Foo Fighters menyambangi Jakarta. Band yang terbentuk sejak 1994 itu sebelumnya pernah tampil di Jakarta Pop Alternative Festival 1996 silam.

Setelah nyaris tiga dekade, tepatnya 29 tahun, Foo Fighters akhirnya kembali menyapa penggemar di Indonesia.

"Sudah lama sekali, sudah lama sekali. Apakah kalian siap?" kata vokalis sekaligus gitaris Foo Fighters, Dave Grohl yang muncul tanpa intro atau aba-aba lainnya di atas panggung, Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10 malam.

Penampilan di Jakarta pada 29 tahun silam ternyata sangat membekas di ingatan Dave Grohl dan kawan-kawan. Pentolan Foo Fighters itu bahkan masih ingat beberapa detail acara tersebut.

Dalam Jakarta Pop Alternative Festival 1996, Foo Fighters berbagi panggung dengan Sonic Youth dan Beastie Boys. Dave Grohl kemudian mengingat salah satu band Indonesia yang turut mengisi acara tersebut.

Baca Juga: Rekomendasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Konser Foo Fighters

"Band bernama Pas. Pat Smear masih memiliki CD Pas Band," ujar Dave Grohl.

Foo Fighters mengawali konser di Jakarta dengan beberapa lagu seperti All My Life, Times Like These, Rope, dan The Pretender. Ribuan penggemar pun langsung ikut bernyanyi dan berteriak bersama. Para penonton tampak datang dari berbagai usia, bahkan hingga orang tua.