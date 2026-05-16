Foolad Sirjan Iranian Menanti Bhayangkara Presisi di Final AVC Champions League 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 – 17:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Iran, Foolad Sirjan Iranian menanti Jakarta Bhayangkara Presisi di final AVC Champions League 2026.

Skuad asuhan Behrouz Ataei Nouri itu melaju ke partai puncak seusai mengalahkan wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) di GOR Terpadu A. Pontianak, Sabtu (16/5).

Pada laga ini Poriya Hossein Khanzadeh menjadi mimpi buruk pertahanan Stings Aichi seusai mencetak 16 angka.

Pemain Sirjan Iranian lainnya yang gemilang yakni Ali Hajipour Moghadam Faroji juga mencetak 16 poin.

Dari barisan pemain asing tercatat Aleksandar Nikolov (Bulgaria) menutup dengan 14 angka.

Hasil yang diraih Ali Ramezani dan kolega membuat mereka untuk kali ketiga melangkah ke final setelah sebelumnya pada edisi 2021 dan 2024.

Dari dua kesempatan tercatat wakil Iran itu selalu keluar menjadi juara.

Kemenangan itu membuat Foolad Sirjan Iranian menunggu pemenang laga Bhayangkara Presisi melawan Hyundai Capital Skywalkers (Korea).