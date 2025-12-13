Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

For Revenge Akhirnya Hadirkan Perayaan Patah Hati - Babak 2

Sabtu, 13 Desember 2025 – 17:17 WIB
For Revenge. Foto: Dok. Sony Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Bandung, For Revenge, meluncurkan album terbaru yang berjudul Perayaan Patah Hati - Babak 2.

Album kelima tersebut merupakan kelanjutan dari album sebelumnya (Perayaan Patah Hati - Babak 1, rilis 2022).

Perayaan Patah Hati - Babak 2 sekaligus melengkapi keseluruhan cerita seputar kehilangan dan proses bangkit yang telah diusung For Revenge sejak beberapa tahun terakhir.

Dikerjakan dalam waktu yang cukup panjang sejak 2023 dan sudah mulai digaungkan sejak perilisan single Sadrah pada 2024, album itu memuat 14 lagu.

Boniex Nur, vokalis For Revenge mengatakan bahwa album tersebut akan menghadirkan fase penerimaan.

"Jika album sebelumnya berisi tentang kehilangan, di album ini, kami mengajak pendengar untuk masuk ke fase penerimaan. Ada secercah cahaya terang yang kami bawa di antara cerita tragis yang kita alami. Ini juga sekaligus menguatkan ajakan ‘merayakan patah hati’ yang menjadi tema di single-single kami beberapa tahun belakangan," kata Boniex For Revenge.

For Revenge tidak berjalan sendiri dalam Perayaan Patah Hati - Babak 2, karena mengajak sesama rekan musisi untuk berkolaborasi.

Tiga single di antaranya sudah rilis terlebih dahulu, yaitu bersama Wira Nagara dalam Kala Luka Berpesta, Elsa Japasal lewat Menunggu Giliran, serta Stand Here Alone dalam Untuk Kau yang Di Sana (UKYDS).

