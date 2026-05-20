For Revenge Bawa Titik Sadrah ke Bandung Hingga Kuala Lumpur

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge akan menggelar konser tunggal bertajuk Titik Sadrah dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan.

Konser tersebut diumumkan oleh Antara Suara, promotor musik yang fokus pada penyelenggaraan konser tunggal dan tour musisi Indonesia.

Bandung dan Kuala Lumpur siap menjadi tuan rumah bagi pendengar For Revenge yang ingin merayakan patah hati bersama.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara, menyatakan optimisme tinggi bahwa konser ini akan mendapat sambutan luar biasa dari para penikmat setia lagu-lagu For Revenge.

"For Revenge bukan sekadar band. Lirik, aransemen, hingga emosi yang mereka bangun dalam setiap lagu telah menjadi bagian dari keseharian banyak pendengar, terutama generasi muda yang mencari ruang untuk merasa dimengerti. Saya sangat optimis konser ini akan disambut positif," kata Ayu.

“Mereka yang tumbuh dengan Perayaan Patah Hati atau Cinta Dalam Diam pasti merasakan getaran yang sama. Penggemar di Bandung dan Kuala Lumpur sudah lama menanti kehadiran mereka. Ini bukan hanya konser, ini bentuk apresiasi nyata terhadap karya yang menemani perjalanan hidup banyak orang,” tambahnya.

Optimisme Ayu bukan tanpa alasan. Permintaan fanbase For Revenge di platform media sosial dan komunitas musik independen terus meningkat.

Bandung sebagai markas emosional musik alternatif Indonesia dan Kuala Lumpur sebagai gerbang pasar internasional dinilai sebagai dua lokasi strategis bagi fanbase For Revenge.