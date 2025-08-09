Ford Kembali Tunda Produksi Pikap Listrik, Ini Alasannya

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:48 WIB

jpnn.com - Produsen mobil asal Amerika Serikat Ford mengungkapkan alasan menunda memproduksi pikap bertenaga listrik berukuran penuh.

Ford menyebut penundaan produksi mibil karena fokis pengembangan pada segmen kendaraan yang lebih kecil dan terjangkau, termasuk pikap listrik kompak.

CarsCoops, pada Jumat (8/8), mengabarkan produksi untuk pikap itu sejatinya akan dilakukan pada 2027 mendatang di pabrik perakitan BlueOval City yang baru di Tennessee.

Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh Ford, pihaknya sepakat untuk menunda produksi dua kendaraan tersebut hingga 2028 mendatang.

Kejadian ini bukan kali pertama, Ford sebelumnya sudah memberikan informasi terkait penundaan produksi kendaraan yang di gadang adalah E-Transit.

Mobil listrkm itu bahkan awalnya dijadwalkan meluncur pada 2022.

Penundaan ini juga terjadi untuk kendaraan pikap elektrik mereka yakni T3 yang awalnya dijadwalkan diluncurkan pada tahun ini.

Hanya berselang 12 bulan, Ford membatalkan rencana untuk memproduksi SUV listrik tiga baris yang akan bersaing dengan Kia EV9 dan Hyundai ioniq 9.