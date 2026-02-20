Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ford Mempersiapkan Deretan Mobil Baru dengan Harga Terjangkau

Jumat, 20 Februari 2026 – 21:02 WIB
Ford Mempersiapkan Deretan Mobil Baru dengan Harga Terjangkau - JPNN.COM
Ilustrasi rencana Ford melahirkan deretan mobil baru dengan harga terjangkau. Foto: ridho

jpnn.com - Ada rasa lega yang mungkin muncul di benak banyak orang ketika mendengar kabar ini: mobil baru tak selalu harus mahal. Ford tampaknya sadar betul soal itu.

Pabrikan asal Amerika Serikat tersebut sedang menyiapkan lima model baru lintas segmen—mulai mobil penumpang, truk, SUV, hingga van—dengan harga awal di bawah USD 40.000, atau Rp675 jutaan.

Rencananya Ford akan memulai perilis model sebelum akhir dekade.

Baca Juga:

Bagi calon konsumen, angka itu terasa penting. Di tengah harga kendaraan yang terus merangkak naik, janji mobil baru yang lebih ramah kantong memberi harapan bahwa teknologi modern tak harus eksklusif.

Presiden Ford Blue dan Model e, Andrew Frick, menyampaikan rencana tersebut dalam ajang National Automobile Dealers Association (NADA) awal bulan ini.

Dia menegaskan pendekatan multi-powertrain—artinya tidak semua model akan listrik penuh.

Baca Juga:

Sebagian memang akan memakai platform Universal EV (UEV) baru yang lebih murah, tetapi sebagian lain tetap fleksibel dengan berbagai sumber tenaga.

Platform UEV sendiri sebelumnya diperkenalkan CEO Jim Farley pada Agustus 2025.

Ada rasa lega yang mungkin muncul di benak banyak orang ketika mendengar kabar ini: mobil baru tak selalu harus mahal. Ford tampaknya sadar betul soal itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ford  mobil baru Ford  Universal EV Ford  mobil listrik Ford 
BERITA FORD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp