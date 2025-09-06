Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ford Ubah Nama Divisi Mobil Performa Tinggi Mereka Jadi Ford Racing

Sabtu, 06 September 2025 – 18:00 WIB
Ford Ubah Nama Divisi Mobil Performa Tinggi Mereka Jadi Ford Racing - JPNN.COM
Logo Ford Racing - Divisi mobil performa tinggi. Foto: ford

jpnn.com - Pabrikan otomotif asal Amerika Serikat mengubah nama divisi mobil performa tinggi mereka, dari Ford Performance menjadi Ford Racing.

Logo baru Ford Racing akan segera ditampilkan pada mobil balap Ford dan diperkirakan akan mencakup Red Bull RB21 dan Formula 1.

Pada lambang yang baru, Ford menempatkan tulisan "Racing" pada logo ikonis Blue Oval mereka.

Baca Juga:

Ford mengatakan perubahan nama tersebut didasari pada keinginan mereka untuk menegaskan kembali misi perusahaan dan peninggalan perusahaan pada dunia balap.

General Manager Ford Racing Will Ford, dalam pengumuman yang diunggah pada situs mereka, Rabu (3/9), menyatakan logo Ford Racing juga akan dipakai pada musim balap Dakar, Daytona, dan peluncuran Ford Racing Season.

"Ini mengingatkan orang-orang mengapa kami (memiliki sektor) balap, untuk menanamkan inovasi teknologi dan semangat yang kami peroleh melalui balapan," kata Will Ford.

Baca Juga:

Pesaing Ford Racing, yakni General Motors, selama beberapa tahun belakangan juga berupaya untuk mengukuhkan posisi mereka pada segmen mobil sport. (caranddrive/ant/jpnn)

Pabrikan otomotif asal Amerika Serikat mengubah nama divisi mobil performa tinggi mereka, dari Ford Performance menjadi Ford Racing.

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ford  Ford Performance  divisi mobil performa tinggi  Ford Racing 
BERITA FORD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp