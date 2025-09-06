Ford Ubah Nama Divisi Mobil Performa Tinggi Mereka Jadi Ford Racing

Sabtu, 06 September 2025 – 18:00 WIB

jpnn.com - Pabrikan otomotif asal Amerika Serikat mengubah nama divisi mobil performa tinggi mereka, dari Ford Performance menjadi Ford Racing.

Logo baru Ford Racing akan segera ditampilkan pada mobil balap Ford dan diperkirakan akan mencakup Red Bull RB21 dan Formula 1.

Pada lambang yang baru, Ford menempatkan tulisan "Racing" pada logo ikonis Blue Oval mereka.

Ford mengatakan perubahan nama tersebut didasari pada keinginan mereka untuk menegaskan kembali misi perusahaan dan peninggalan perusahaan pada dunia balap.

General Manager Ford Racing Will Ford, dalam pengumuman yang diunggah pada situs mereka, Rabu (3/9), menyatakan logo Ford Racing juga akan dipakai pada musim balap Dakar, Daytona, dan peluncuran Ford Racing Season.

"Ini mengingatkan orang-orang mengapa kami (memiliki sektor) balap, untuk menanamkan inovasi teknologi dan semangat yang kami peroleh melalui balapan," kata Will Ford.

Pesaing Ford Racing, yakni General Motors, selama beberapa tahun belakangan juga berupaya untuk mengukuhkan posisi mereka pada segmen mobil sport. (caranddrive/ant/jpnn)