Forestra 2026 Segera Digelar, Hindia Hingga Naykilla Kolaborasi dengan Erwin Gutawa Orchestra

jpnn.com, JAKARTA - Pertunjukan orkestra hutan terbesar, Forestra 2026 akan segera digelar di Orchid Forest Cikole, Lembang, Bandung pada 29 Agustus 2026 mendatang.

Menghadirkan harmoni antara alam, musik, dan manusia dalam satu ruang, Forestra tahun ini kembali mengajak masyarakat menikmati pertunjukan yang tidak hanya dapat didengar, tetapi juga dirasakan.

Menjelang penyelenggaraan, Tring! by Pegadaian Forestra 2026 menggelar konferensi pers di Habitat Park SCBD, Jakarta pada Jumat (31/7). Momen tersebut sebagai perkenalan konsep, kolaborasi, dan berbagai pembaruan yang akan dihadirkan dalam pertunjukan orkestra hutan terbesar di Indonesia.

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Acara dihadiri oleh Barry Akbar selaku CEO ABM, Jay Subyakto sebagai Creative Director, Erwin Gutawa sebagai Music Director, serta sejumlah musisi yang akan tampil di Forestra 2026.

Memasuki penyelenggaraan tahun ini, Forestra kembali memperkuat identitas sebagai ruang yang mempertemukan alam, musik, dan manusia.

Berlokasi di Orchid Forest Cikole, Lembang-Bandung, pertunjukan ini menghadirkan kolaborasi lintas genre yang dipadukan dengan lanskap hutan pinus, tata artistik, tata cahaya, dan visual yang dirancang untuk menyatu dengan alam sehingga setiap penampilan menjadi pengalaman yang hanya dapat dirasakan di Forestra.

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Semangat tersebut diwujudkan melalui kolaborasi eksklusif Erwin Gutawa Orchestra bersama Mahalini, /rif, Hindia & .Feast, Senyawa, Iwa K, dan Naykilla.

Selain itu, Forestra 2026 juga menghadirkan penampilan tunggal dari Sukses Lancar Rejeki, Aldy Amis, serta Naykilla & Jemsii yang melengkapi perjalanan musikal sejak sore hingga malam hari di tengah keindahan Orchid Forest Cikole.