Nasional - Humaniora

Forhati Serukan Pemuda Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa

Senin, 01 September 2025 – 10:14 WIB
Ketum Forhati Jakarta Timur, Erni Abbas menyampaikan keprihatinan atas situasi kebangsaan akhir-akhir ini. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Alumni Wanita Himpunan Mahasiswa Islam (Forhati) Kota Jakarta Timur, Erni Abbas menyampaikan keprihatinan atas situasi kebangsaan akhir-akhir ini. 

Dia mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan di tengah dinamika aspirasi masyarakat yang terus bergulir.

"Aspirasi adalah hak setiap warga negara, itu dijamin oleh konstitusi. Namun, jangan sampai semangat murni itu diprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah atau merusak kedamaian bangsa," kata Erni Abbas, Senin (9/1).

Erni menekankan peran penting generasi muda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. 

Dia mengajak agar energi anak muda tidak diarahkan pada tindakan destruktif, melainkan pada karya dan prestasi.

"Pemuda Indonesia adalah harapan masa depan. Gunakan semangat muda bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun. Bangsa ini tidak butuh amarah kita, tetapi butuh karya, prestasi, dan kasih sayang kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, Erni mengibaratkan Indonesia sebagai rumah besar yang harus dijaga bersama dan jika rumah rusak, seluruh rakyat akan merasakan akibatnya.

"Karena itu mari jaga persatuan, mari kita rawat kedamaian, mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemecah belah," tambahnya.

TAGS   FORHATI  Jaga persatuan  generasi muda  Mahasiswa 
