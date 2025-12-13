FORMAS Fasilitasi Investor Tiongkok Berinvestasi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Untuk menghidupkan perekonomian dalam negeri, Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) memfasilitasi ratusan Investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia.

Upaya ini sebagai wujud nyata Formas mendukung Asta Cita dan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini dikemas dalam sebuah acara pertemuan bisnis yang dihadiri oleh ratusan kepala daerah, pelaku bisnis, regulator, pemerintah dan para Investor Tiongkok, yang berlangsung di Industrial Areas of Wanxinda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.

“Agenda ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pemilik proyek prioritas nasional, regulator, pemerintah daerah, pelaku industri dengan Investor Tiongkok. Pertemuan ini ditujukan untuk membuka peluang kerja sama, pendanaan serta memperkuat kolaborasi Indonesia dan Tiongkok dalam rangka akselerasi pembangunan industri nasional,” kata Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Batang, Jawa Tengah, 9 Desember 2025.

Handojo mengatakan kerja sama ini tidak sekadar mendorong investasi, tetapi membangun kerja sama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, peserta yang hadir telah mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Investor.

Hasil dialog ini, diharapkan menjadi pijakan yang bisa di bawah ke daerah untuk bisa ditindaklanjuti.

Dikerjakan untuk membangun daerah melalui program strategis agar bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.