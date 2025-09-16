Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Formasi Baru, Pelteras Persembahkan Mini Album Krisan

Selasa, 16 September 2025 – 16:16 WIB
Formasi Baru, Pelteras Persembahkan Mini Album Krisan - JPNN.COM
Pelteras, band post-punk/deathrock asal Jakarta. Foto: Dok. Pelteras/Juan Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Band post-punk/deathrock asal Jakarta, Pelteras baru saja merilis mini album yang bertitel Krisan.

Album yang dirilis secara mandiri itu sekaligus menandai karya pertama Pelteras dengan formasi terbaru yakni lima personel.

Gitaris, Haecal Benarivo resmi bergabung dengan Techa Aurellia (vokal), Adam Bagaskara (bass), Achmad Raditya (drum), dan Adam Pribadi (gitar).

Baca Juga:

Dalam Krisan, Pelteras mengambil tema yang sedikit berbeda dibandingkan dengan album debut, Peranjakan, yang bercerita tentang interaksi individu dengan kota tempat tinggalnya.

"Saya rasa kalau ditarik jadi satu benang merah, di album mini Krisan kami lebih banyak bicara soal hubungan interpersonal,” ungkap Adam Bagaskara.

"Seperti dalam lagu Krisan yang bercerita bagaimana setiap hari hingga saat ini saya merindukan seorang sahabat yang tinggal jauh," sambungnya.

Baca Juga:

Penambahan personel ternyata membuat proses bermusik Pelteras berbeda.

Pelteras kini perlu memikirkan kembali kesinambungan instrumen dan vokal dalam aransemen maupun produksi lagu-lagu baru.

Band post-punk/deathrock asal Jakarta, Pelteras baru saja merilis album mini yang bertitel Krisan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelteras  Band Pelteras  Lagu Pelteras  Album Pelteras 
BERITA PELTERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp