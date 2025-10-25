Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Formasi PNS untuk Guru Harus Dibuka, Pengamat: Kalau PPPK Hanya Diminati Honorer

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 23:10 WIB
Formasi PNS untuk Guru Harus Dibuka, Pengamat: Kalau PPPK Hanya Diminati Honorer - JPNN.COM
Formasi PNS untuk Guru Harus Dibuka, Pengamat: Kalau PPPK Hanya Diminati Honorer. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Formasi PNS untuk guru harus dibuka bila pemerintah ingin meningkatkan mutu pendidikan. Formasi guru PPPK hanya diminati honorer.

"Saatnya formasi PNS untuk guru dibuka. Jangan semuanya diarahkan ke PPPK," kata pengamat pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas, baru-baru ini.

Dia menegaskan, sudah cukup pemerintah memoratorium penerimaan guru PNS dengan alasan untuk menyelesaikan honorer lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Juga:

Ki Darmaningtyas menambahkan, kualitas pendidikan akan tetap timpang bila tidak ada pembenahan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu perlu diangkat guru PNS.

Selama guru hanya PPPK, lanjutnya, maka yang akan daftar honorer saja, sedangkan lulusan pendidikan guru masih berpikir dua kali.

"Fresh graduate mana mau jadi guru PPPK, karena mereka tahu sistemnya kontrak. Beda kalau PNS, pasti banyak SDM cerdas yang tertarik melamar,"ucapnya.

Baca Juga:

Ki Darmaningtyas mengatakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti harus berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini membahas formasi guru PNS tahun depan.

Jangan sampai formasi guru ASN hanya fokus pada PPPK. 

Pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas mengatakan saatnya formasi PNS untuk guru dibuka, bukan semuanya PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ki Darmaningtyas  Formasi PNS  PPPK  guru pns 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp