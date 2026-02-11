Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Format Baru Indonesia Open Jadi Sorotan, PBSI Ungkap Konsekuensinya

Rabu, 11 Februari 2026 – 15:49 WIB
Format Baru Indonesia Open Jadi Sorotan, PBSI Ungkap Konsekuensinya - JPNN.COM
Ilustrasi Bulu Tangkis. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PBSI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang menerapkan format baru turnamen, termasuk pada ajang Indonesia Open.

Perubahan ini akan membuat Indonesia Open digelar dengan durasi lebih panjang.

Kepala Bidang Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto menilai kebijakan tersebut sejalan dengan visi global BWF dalam mengembangkan kualitas dan daya saing turnamen bulu tangkis.

Baca Juga:

"Dari sisi penyelenggara, penerapan durasi 11 hari tentu berdampak pada meningkatnya biaya operasional karena waktu pelaksanaan yang lebih panjang," ucap Bambang.

Meski menuntut kesiapan ekstra, PBSI melihat format baru ini sebagai langkah strategis jangka panjang.

Indonesia Open diharapkan tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu turnamen paling bergengsi di kalender BWF.

Baca Juga:

"Namun, PBSI memandang hal ini sebagai investasi jangka panjang untuk mempertahankan posisi Indonesia Open sebagai turnamen premier dunia, sekaligus menghadirkan standar penyelenggaraan yang sejalan dengan arah global BWF."

Dari sisi teknis pertandingan, Bambang menyebut format baru memberi keuntungan bagi atlet.

Indonesia Open tampil dengan wajah baru. PBSI bicara soal konsekuensi, peluang, dan arah besar bulu tangkis dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Open  PBSI  BWF  Format Indonesia Open 
BERITA INDONESIA OPEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp