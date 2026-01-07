Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Format Final Diubah, PBVSI Janjikan Proliga 2026 Tetap Panas

Rabu, 07 Januari 2026 – 22:48 WIB
Format Final Diubah, PBVSI Janjikan Proliga 2026 Tetap Panas - JPNN.COM
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro, Asih Titi Pangestuti saat berlaga pada ajang Proliga 2025 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan. Foto: Dokumentasi PBVS

jpnn.com - Ajang Proliga 2026 tetap dinantikan meski terjadi pengurangan jumlah tim kontestan.

Dari sektor putra, kompetisi akan diikuti lima tim, yakni Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Garuda Jaya, Jakarta Lavani, Medan Falcons Tirta Bhagasasi, serta Surabaya Samator.

Adapun di sektor putri, persaingan akan melibatkan Bandung BJB Tandamata, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, serta Jakarta Electric PLN Mobile. Kontestan lainnya di sektor putri yakni Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan, dan Medan Falcons.

Baca Juga:

Wakil Ketua Proliga 2026 Regi Nelwan mengungkapkan bahwa kompetisi tahun ini tetap berlangsung semarak dengan menyajikan 98 pertandingan sepanjang musim.

Antusiasme penggemar tetap tinggi lantaran format final akan diubah menjadi best of three, sehingga penentuan gelar juara berlangsung hingga laga terakhir.

Langkah tersebut diambil karena penggemar selalu menantikan pertandingan final ajang voli Tanah Air meski digelar di Yogyakarta.

Baca Juga:

“Format ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas persaingan sekaligus memacu performa atlet,” ujar Regi.

Rencananya Proliga 2026 akan dibuka di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak mulai Kamis (8/1) hingga Minggu (11/1) mendatang.

PBVSI pastikan Proliga 2026 tetap semarak kendati jumlah partisipasi tim yang bertanding menurun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  PBVSI  jadwal Proliga 2026  Proliga  voli 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp