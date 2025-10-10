Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Format Pemain Asing di IBL 2026 Diubah, 3 Pemain Bisa Dimainkan Bersamaan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 22:52 WIB
Pebasket naturalisasi Anthony Beane Jr saat berlaga pada ajang IBL 2025 bersama Pelita Jaya di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Format pemain asing untuk IBL 2026 mengalami perubahan komposisi.

Sesuai dengan aturan baru, masing-masing tim boleh merekrut tiga pemain asing dan memainkannya bersamaan di lapangan.

Kriteria pemain asing yang direkrut yakni dua memiliki batas maksimal tinggi badan hanya 200 cm.

Lalu, satu lagi pemain yang direkrut yaitu tanpa batasan tinggi badan.

Regulasi itu sejatinya membuat tim-tim bisa merekrut pemain di luar heritage atau naturalisasi yang selama ini distribusinya kurang merata.

Aspek lain yang menjadi perhatian utama adalah penerapan salary cap bagi pemain asing.

Pada musim depan IBL menetapkan batas gaji maksimum untuk tiga pemain asing sebesar USD 30.000 per bulan.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga proyeksi finansial klub serta menjaga daya saing kompetisi. 

