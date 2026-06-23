Fortress Ramaikan Jakarta Fair 2026, Beri Diskon hingga Jutaan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Brand unggulan PT JBS Perkasa, Fortress meramaikan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 atau Jakarta Fair Kemayoran di JIExpo Kemayoran, pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Dalam acara tahunan tersebut, Fortress menghadirkan beragam solusi kebutuhan konsumen.

"Bukan hanya promo, tetapi kami membawa pengalaman interaktif dalam berbagai rangkaian acara selama pameran," kata Founder & CEO PT JBS Perkasa, Joni Effendi, Selasa (23/6).

Menurutnya, selama PRJ 2026 berlangsung, pihaknya menawarkan sejumlah promo spesial bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keamanan hunian.

Pengunjung dapat menikmati diskon hingga jutaan rupiah untuk produk pilihan, juga gratis ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Sebagai salah satu merek solusi keamanan hunian terpercaya, Fortress menghadirkan produk yang mengombinasikan kekuatan material pintu baja, teknologi digital smart lock, serta desain modern yang sesuai dengan kebutuhan rumah masa kini.

Tidak hanya fokus pada penjualan, Fortress juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digelar selama Jakarta Fair berlangsung. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah dalam Parade Karnaval PRJ.

Partisipasi tersebut membuahkan prestasi Juara 3 dalam kompetisi Parade Karnaval mingguan PRJ 2026. Hal ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung kemeriahan salah satu pameran terbesar dan paling bergengsi di Indonesia.