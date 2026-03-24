Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Fortuner Tabrak Empat Motor, Dua Orang Tewas-Tujuh Terluka

Selasa, 24 Maret 2026 – 10:21 WIB
Petugas mengidentifikasi korban kecelakaan lalu lintas di Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (23/3/2026) malam. ANTARA/HO-Satlantas Polres Metro Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan maut menyebabkan dua orang tewas dan tujuh orang luka di Jalan Marina Raya, dekat Kompleks Perumahan BGM, Penjaringan, Jakarta Utara.

Polisi mendalami penyebab kecelakaan yang terjadi pada Senin (23/3) malam pukul 22.00 WIB.

“Saat ini kasus kecelakaan antara yang melibatkan satu mobil dengan empat sepeda motor masih dalam proses penyelidikan,” kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo, Selasa.

Dia mengatakan kecelakaan beruntun ini melibatkan satu unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 1951 WJG yang dikemudikan pria berinisial CH.

Mobil itu menabrak sejumlah kendaraan di Penjaringan Jakarta Utara.

Mobil tersebut menabrak motor Honda PCX B 4040 UFY yang dikemudikan pria berinisial AS dan motor PCX nomor polisi B 5485 BRS yang dibawa pria berinisial RAA.

Serta menabrak motor Honda Beat dengan nomor polisi E 2270 HAK yang dibawa pria berinisial SP, lalu menabrak motor Aerox dengan nomor polisi B 5772 BKZ yang dibawa CR.

“Ada lima kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengendara PCX berinisial AS dan pengendara Aerox meninggal dunia,” kata dia.

Polisi mendalami penyebab kecelakaan Fortuner dengan empat motor yang terjadi pada Senin (23/3) malam pukul 22.00 WIB itu.

TAGS   Jakarta Utara  kecelakaan  kecelakaan maut  Fortuner 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp