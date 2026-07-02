Forum CPOPC Ke-31, RI Suarakan Tata Kelola Perdagangan Sawit Adil dan Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting (SOM) of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), yang bertempat di Jakarta.

Pertemuan itu menjadi forum strategis bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah bersama dalam industri kelapa sawit.

Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh delegasi negara anggota CPOPC, yaitu Indonesia, Malaysia, Honduras, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini.

Selain negara anggota, hadir pula delegasi negara pengamat yang terdiri atas Ghana, Kolombia, dan Nigeria, serta perwakilan Sekretariat CPOPC.

Delegasi Indonesia sendiri terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Pertanian.

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Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dipimpin langsung oleh Direktur Utamanya turut hadir sebagai bagian dari delegasi.

Senior Official CPOPC dari Indonesia, Dida Gardera mengungkapkan pertemuan SOM CPOPC ke-31 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas negara-negara produsen minyak sawit.