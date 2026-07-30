Forum Edukasi Pasar Invetra Trading Talks Sukses Satukan Trader Ritel Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Invetra Teknologi Berjangka (Invetra) sukses menginisiasi forum edukasi edisi perdana Invetra Trading Talks di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Juru Bicara Invetra Indonesia, Roland Hasibuan menyatakan seminar tersebut mempertemukan trader ritel, penggemar pasar dan pelaku industri untuk berdiskusi mengenai dinamika pasar serta meningkatkan pemahaman seputar trading.

Sesi edukasi membahas berbagai topik yang relevan dengan kondisi pasar saat ini, mulai dari membaca sinyal makroekonomi, memahami volatilitas forex hingga penerapan manajemen risiko bagi trader ritel.

Peserta juga memperoleh demonstrasi penggunaan fitur-fitur utama platform invetra dan berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab.

"Inilah jenis inisiatif yang menjadi alasan kami membangun invetra. Edukasi bukan aktivitas pemasaran bagi kami, ini adalah produk,” ujar Roland.

Menurut Roland, ketika seorang trader memahami pasar dengan lebih baik, mereka membuat keputusan yang lebih baik.

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“Itu baik bagi mereka dan bagi ekosistem yang sedang kami bangun di Indonesia," jelas Roland.

Invetra Trading Talks dirancang sebagai seri bulanan, dimana setiap edisi membahas tema spesifik yang relevan bagi trader ritel di pasar Indonesia.