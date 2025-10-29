Forum Jejaring Bisnis Olahraga Kemenpora, Wujud Sinergi & Kolaborasi Pemerintah dengan Pelaku Industri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus memperkuat sinergi antara dunia usaha dan ekosistem olahraga nasional.

Melalui kegiatan bertajuk “Jejaring Bisnis Olahraga: Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, Kemenpora mengajak para pelaku industri olahraga, sponsor, dan mitra strategis untuk membangun kolaborasi berkelanjutan yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Acara ini berlangsung pada 24–26 Oktober 2025 di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Baca Juga: Kemenpora Ciptakan SDM Unggul Penyelenggara Sport Tourism Lewat Pelatihan Manajemen Destinasi Wisata Olahraga

Forum ini menjadi bagian dari program Forum Kolaborasi Sponsorship Olahraga yang mempertemukan berbagai pihak lintas sektor di antaranya pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas olahraga, untuk berbagi gagasan dan membuka peluang kerja sama baru.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Raden Isnanta, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Kemenpora dalam menggerakkan ekonomi berbasis olahraga.

“Olahraga tidak hanya soal prestasi, tapi juga potensi ekonomi. Melalui jejaring bisnis ini, kami ingin memperkuat kolaborasi agar industri olahraga bisa tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Isnanta.

Isnanta menjelaskan, forum ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem industri olahraga yang sehat dan produktif.

Menurutnya, sektor olahraga memiliki dampak ekonomi yang luas, mulai dari apparel, event management, sponsorship, hingga sport tourism.