Forum Jupnas Gizi Indonesia Bangun Jaringan MBG TV, Bisa Diakses di 13 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Letjen TNI (HOR) Lodewyk Pusung menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Jupnas Gizi Indonesia.

Pertemuan strategis tersebut dilaksanakan di Gedung Badan Gizi Nasional, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forum Jupnas Gizi Indonesia, Rival Achmad Labbaika.

Dalam kunjungannya, Rival didampingi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk berdiskusi mengenai penguatan program gizi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Forum Jupnas Gizi Indonesia menyampaikan laporan resmi mengenai perkembangan organisasi kepada pihak pemerintah.

Rival menjelaskan organisasi di bawah naungannya kini tengah aktif menjalankan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu bentuk dukungan nyata yang dipaparkan dalam audiensi yakni inisiatif pembangunan jaringan televisi edukatif nasional, MBG TV.

Media ini didedikasikan sebagai platform penyiaran edukasi publik terkait program gizi dan kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan.