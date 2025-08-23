Forum Kemitraan Kemenpora Ungkap Besarnya Potensi Industri Olahraga di Yogya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan Forum Kemitraan Industri Olahraga pada 22–24 Agustus 2025 di Riss Hotel Malioboro, Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan industri olahraga, mulai dari pelaku usaha, asosiasi olahraga, akademisi, pemerintah daerah, hingga komunitas olahraga khususnya di Yogyakarta.

Forum ini menjadi momentum penting dalam mendukung pengembangan ekosistem industri olahraga yang berdaya saing sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menyongsong ASEAN Sports Day 2025.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta menyampaikan bahwa permasalahan kebugaran merupakan isu bersama, baik di tingkat nasional maupun regional.

“Melalui kesempatan ini, kami ingin menggali lebih dalam potensi industri olahraga di Yogyakarta, apa saja yang sudah berjalan, aspek apa yang masih perlu ditingkatkan, serta bagaimana arah pengembangannya ke depan", tutur Isnanta.

Pria asal Kulon Progo itu juga menyampaikan harapannya untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang industri olahraga.

"Saya berharap memperoleh gambaran dari Bapak dan Ibu terkait berbagai aspek, mulai dari olahraga masyarakat, olahraga prestasi, wisata olahraga, hingga pengembangan olahraga sebagai sebuah industri. Selain itu, kami ingin mengetahui sejauh mana anak-anak muda telah dilibatkan dalam proses pengembangan industri olahraga di daerah ini,” tambahnya.

Forum menghadirkan diskusi panel antara pelaku industri olahraga. Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan olahraga berbasis komunitas.