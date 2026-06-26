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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Forum Ranting NU Jakarta Pusat Desak Musran dan Konferensi MWC Digelar Sebelum Konfercab

Sabtu, 27 Juni 2026 – 00:00 WIB
Forum Ranting NU Jakarta Pusat Desak Musran dan Konferensi MWC Digelar Sebelum Konfercab - JPNN.COM
Forum Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Pusat Masa Khidmat 2020-2025 menyatakan sikap tegas menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Jakarta Pusat di kantor PCNU Jakarta Pusat pada Kamis (25/6/2026). Foto: Dok. PCNU

jpnn.com, JAKARTA - Forum Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Pusat Masa Khidmat 2020-2025 menyatakan sikap tegas menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Jakarta Pusat.

Dalam pernyataan resmi yang berlangsung di kantor PCNU Jakarta Pusat pada Kamis (25/6/2026), forum tersebut menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan memastikan seluruh proses Konfercab berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, serta prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola organisasi yang baik.

Forum Ranting menilai Konfercab merupakan momentum strategis yang akan menentukan arah kepemimpinan dan masa depan organisasi. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaannya harus berlangsung secara tertib, transparan, demokratis, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata warga Nahdliyin.

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Dalam pernyataan tersebut, Forum Ranting NU Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ustad Widiyanto, secara tegas menolak segala bentuk perpanjangan kepengurusan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU yang masa khidmatnya telah berakhir untuk kemudian dijadikan peserta maupun pemilik hak suara dalam Konfercab.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan cacat legitimasi dalam proses pemilihan kepemimpinan cabang karena memberikan hak organisatoris kepada kepengurusan yang secara administratif sudah tidak berlaku.

"Organisasi yang besar tidak dapat dibangun di atas kebijakan yang lemah landasan hukumnya," bunyi salah satu poin penting dalam pernyataan tersebut.

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Selain itu, Forum Ranting juga menolak penggunaan dalih diskresi sebagai dasar untuk memperpanjang masa berlaku kepengurusan MWC yang telah berakhir.

Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memberikan kewenangan kepada pengurus definitif, terlebih kepada caretaker, untuk memperpanjang masa khidmat kepengurusan yang sudah berakhir.

Forum Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta Pusat Masa Khidmat 2020-2025 menyatakan sikap tegas menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab)...

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TAGS   NU  Nahdlatul Ulama  Forum Ranting NU  NU Pusat 
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