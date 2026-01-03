Forum Sekwil PPP Minta DPP Hadirkan Panglima Administrator Seusai Mukernas I di Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I yang berlangsung pada 11–12 Februari 2026, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam forum Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia, mereka mendorong agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menghadirkan figur pimpinan kesekretariatan yang berperan sebagai panglima administrator, yang mampu meluangkan waktu, pikiran, serta fokus penuh untuk mengelola organisasi partai.

Perwakilan Forum Sekwil se-Indonesia, Sekretaris Wilayah PPP Jawa Barat, Agus Solihin menyampaikan bahwa kebutuhan tersebut sangat mendesak.

“Kami Forum Sekwil melihat DPP membutuhkan figur administrator yang mampu meluangkan waktu, pikiran, materi, serta fokus secara maksimal kepada partai,” ujar Agus Solihin, Jumat (13/2).

Dia menjelaskan saat ini DPP PPP memiliki Sekretaris Jenderal yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, sehingga dinilai belum dapat menjalankan fungsi kesekretariatan partai secara optimal.

“Sekjen hari ini juga selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah disumpah untuk melayani masyarakat. Karena itu, kami berpikir mungkin beliau tidak dapat meluangkan waktu secara maksimal. Kami Forum Sekwil se-Indonesia memohon kepada DPP agar segera memberikan solusi konkret terkait posisi Sekjen,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara Rahmat Alam berharap adanya sosok yang mampu secara aktif mengarahkan dan membina jajaran Sekwil se-Indonesia dalam menjalankan fungsi kesekretariatan organisasi.

“Selama ini, Sekjen tidak pernah hadir dalam rapat, tidak hadir pada Muswil, bahkan pada Mukernas. Kami membutuhkan solusi segera agar tata kelola organisasi ke depan dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.