JPNN.com - Nasional - Humaniora

Forum Silaturrahim Kader NU se-Dunia Dukung Supremasi Syuriyah

Senin, 08 Desember 2025 – 16:38 WIB
Forum Silaturrahim Kader Nahdlatul Ulama (NU) se-Dunia menyampaikan pernyataan keprihatinan atas dinamika yang tengah melanda PBNU. Foto Ilustrasi: Dok. PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Forum Silaturrahim Kader Nahdlatul Ulama (NU) se-Dunia menyampaikan pernyataan keprihatinan atas dinamika yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Sikap tersebut disampaikan setelah forum menggelar Konsolidasi Virtual Warga NU se-Dunia, Senin (8/12).

Lebih dari 900 peserta dari berbagai negara mengikuti konsolidasi virtual tersebut.

Juru Bicara Forum Silaturrahim Kader NU se-Dunia, Syukron MD menyatakan pendirian NU oleh para masyayikh tidak boleh disimpangkan oleh agenda yang mengarah pada politik praktis.

“Para masyayikh mendirikan NU demi ‘izzul Islam wal Muslimin. Karena itu, menyeret NU ke pusaran politik dan kontestasi tarik tambang jelas bertentangan dengan tujuan pendiriannya,” kata Syukron dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (8/12).

Wakil sekretaris PWNU Jatim 2018-2023 itu menambahkan bahwa Khittah 1926 merupakan pedoman historis yang menegaskan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan, bukan alat perebutan pengaruh politik.

Dia menjelaskan forum tersebut juga meminta agar NU kembali pada ruh pendirian yang termaktub dalam Muqoddimah Qonun Asasi.

“NU harus kembali pada misinya: menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama’ah, mengangkat martabat ulama, menyejahterakan umat, dan memperkuat solidaritas kebangsaan,” kata Syukron.

TAGS   PBNU  Nahdlatul Ulama  Supremasi Syuriyah  Forum Silaturrahim Kader NU se-Dunia 
