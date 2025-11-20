Forum Wibmo Bahas Strategi Perkuat Keamanan Sistem Pembayaran Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia terus melaju kuat, mencatat kenaikan sekitar 38% secara tahunan pada 2025.

Namun, di tengah peningkatan adopsi layanan digital dan perluasan ekosistem pembayaran, ancaman cybercrime dan penipuan finansial ikut berkembang dengan tingkat kecanggihan yang sama cepatnya.

Melihat urgensi tersebut, Wibmo, perusahaan di bawah PayU, dengan entitas lokal yang telah berdiri sebagai PT Wibmo Services di Indonesia, menyelenggarakan Wibmo Executive Circle 2025: Securing Indonesia’s Financial Industry.

Forum ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk memperkuat keamanan sistem pembayaran nasional melalui kolaborasi lintas pelaku industri.

Acara ini secara khusus mempertemukan regulator, pemimpin industri, dan inovator untuk membahas langkah kolaboratif dalam memperkuat keamanan sistem pembayaran nasional.

Forum tersebut turut menghadirkan Farida Peranginangin selaku Direktur Eksekutif, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan Dian Ediana Rae selaku Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembicara utama.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Farida Peranginangin menyoroti peningkatan risiko penipuan digital yang kini semakin canggih dengan pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan deepfake.

Farida menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan sistem pembayaran Indonesia tetap aman, terpercaya, dan melindungi masyarakat dari ancaman penipuan finansial.