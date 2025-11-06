Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Forvita Jadikan Dapur sebagai Ruang Solidaritas Perempuan Indonesia

Kamis, 06 November 2025 – 08:40 WIB
Dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara setiap Oktober, Forvita menyalurkan donasi ke Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI). Foto: forvita

jpnn.com, JAKARTA - Siapa bilang kepedulian hanya bisa diwujudkan lewat donasi besar atau kampanye megah? Forvita justru membuktikan hal berbeda.

Bagi Forvita, bahwa secuil margarin di dapur pun bisa menjadi simbol perjuangan melawan kanker payudara.

Dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara setiap Oktober, Forvita menyalurkan donasi ke Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), sebagai bagian dari kampanye “Care Forvita Life.”

Gerakan itu bukan sekadar seremonial. Sejak dimulai pada Mei 2025, Care Forvita Life telah menjangkau lebih dari 9 juta konsumen di seluruh Indonesia.

Berbagai kegiatan kreatif telah digelar mulai dari talkshow “Trans Fat Free For a Fit Life”, roadshow cooking di 110 titik, hingga pemasangan Standing Mirror Solidaritas di 148 lokasi.

“Forvita ingin terus menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat, bebas lemak trans, sekaligus peduli pada kesehatan perempuan,” ucap Brand Manager Forvita Wiranti Ratanattaya, Kamis (6/11).

Dia menambahkan donasi yang diberikan berasal dari hasil penjualan Forvita TUB—bukti bahwa kepedulian bisa tumbuh dari dapur setiap rumah tangga.

Donasi diserahkan langsung oleh jajaran manajemen Forvita kepada Linda Agum Gumelar selaku Ketua YKPI.

TAGS   Forvita  solidaritas perempuan indonesia  kanker payudara  Makanan Sehat 

