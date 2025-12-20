Forwatan & Industri Sawit Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bersama industri sawit mengedukasi anak-anak panti asuhan tentang manfaat sawit sekaligus menyalurkan santunan berupa sembako melalui melalui program *‘Sawit Berbagi, Ramadhan Penuh Makna’* di Depok.

Kegiatan ini didukung oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), PT Astra Agro Lestari Tbk, Apical, dan Wilmar Group, sebagai bentuk kepedulian industri sawit sekaligus meredam isu negatif yang kerap beredar di masyarakat.

Ketua Umum Forwatan Beledug Bantolo mengatakan "Sawit Berbagi, Ramadhan Penuh Makna" merupakan agenda tahunan Forwatan bersama industri sawit sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

“Jadi, enggak hanya di sini, nanti ada beberapa panti asuhan juga kita bagikan juga sembako dan sedikit rezeki dari kami,” ujar Bantolo.

Menurut Bantolo, sawit merupakan komoditas strategis Indonesia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari minyak goreng dan sabun, hingga cokelat, es krim, dan bahan bakar biodiesel.

“Produk sawit digunakan hampir sepanjang hari dalam kehidupan kita. Mulai dari sabun, minyak goreng, cokelat, hingga es krim, semuanya dibuat dari minyak olahan sawit,” ujar Bantolo.

Selain itu, lanjutnya, sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Perindustrian, nilai ekonomi sektor hilir sawit diperkirakan mencapai sekitar Rp 750 triliun, setara dengan sekitar 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia, termasuk nilai ekspor dan produk turunannya.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya menjaga kelestarian sawit sekaligus meluruskan berbagai kampanye negatif yang selama ini kerap dialamatkan kepada komoditas tersebut.