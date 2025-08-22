Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Foto 15 Mobil dan 7 Sepeda Motor Milik Immanuel Ebenezer

Jumat, 22 Agustus 2025 – 07:12 WIB
Foto 15 Mobil dan 7 Sepeda Motor Milik Immanuel Ebenezer - JPNN.COM
Sejumlah kendaraan milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang disita KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel itu orang kaya. Terbukti dengan banyaknya kendaraan yang dimiliki pria berusia 50 tahun itu.

Seluruh kendaraan Noel kini berada dalam penguasaan Komisi Pemberantasan Korupsi; lembaga antirasuah yang menjaring Noel dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan kepengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 perusahaan.

KPK menyita dan lalu memamerkan 22 kendaraan Noel, yakni terdiri dari 15 mobil dan tujuh sepeda motor, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Beberapa motor gede Ducati mencuri perhatian, karena harganya yang lumayan mahal, miliaran rupiah.

Foto 15 Mobil dan 7 Sepeda Motor Milik Immanuel Ebenezer Foto 15 Mobil dan 7 Sepeda Motor Milik Immanuel EbenezerSejumlah kendaraan milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8). Foto-foto: Ricardo/JPNN

Misalnya Ducati Multistrada V4. Moge bergaya touring-adventure itu harga on the road berkisar Rp1,3 miliar.

Baca Juga:

Lalu, naked bike Ducati Streetfighter V4 yang harganya juga lebih dari Rp 1 miliar, termasuk Ducati Hypermotard 950 SP.

Deretan motor Ducati lainnya ada Diavel yang seharga Rp 600 jutaan dan Scrambler sekitar Rp 300 jutaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer itu orang kaya, mobilnya 15, motornya 7.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Immanuel Ebenezer  Wakil menteri  noel  sertifikasi K3 
BERITA IMMANUEL EBENEZER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp