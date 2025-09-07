Foto Main Domino Bareng Azis Wellang Bikin Heboh, Menteri Karding Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding akhirnya angkat bicara soal foto yang memperlihatkan dirinya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sedang bermain domino dengan mantan tersangka kasus pembalakan liar, Azis Wellang.

Menurut dia, foto yang bikin heboh itu diambil di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada 1 September 2025 lalu.

"KKSS melakukan pertemuan, silaturahmi biasa dan rutin kami lakukan. Seluruh pengurus datang saat itu," kata Karding dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/9).

Untuk diketahui, dalam susunan pengurus KKSS Karding menduduki jabatan sekretaris jenderal, sementara Azis Wellang adalah wakil bendahara umum.

Pada hari itu, ujar Karding, dirinya juga berencana menemui Raja Juli untuk mengobrol santai.

"Awalnya saya mau datang ke tempatnya Raja Juli, tapi Raja Juli memilih mendatangi saya," kata politikus PKB itu.

Karding mengatakan perbincangan dengan Raja Juli berlangsung secara empat mata di bagian belakang posko, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain.

Setelah diskusi berakhir, lanjut dia, Raja Juli yang hendak pulang diajak bermain domino oleh anggota KKSS.