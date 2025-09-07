Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Foto Main Domino Bareng Azis Wellang Bikin Heboh, Menteri Karding Bilang Begini

Minggu, 07 September 2025 – 16:16 WIB
Foto Main Domino Bareng Azis Wellang Bikin Heboh, Menteri Karding Bilang Begini - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding akhirnya angkat bicara soal foto yang memperlihatkan dirinya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sedang bermain domino dengan mantan tersangka kasus pembalakan liar, Azis Wellang.

Menurut dia, foto yang bikin heboh itu diambil di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada 1 September 2025 lalu.

"KKSS melakukan pertemuan, silaturahmi biasa dan rutin kami lakukan. Seluruh pengurus datang saat itu," kata Karding dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/9).

Baca Juga:

Untuk diketahui, dalam susunan pengurus KKSS Karding menduduki jabatan sekretaris jenderal, sementara Azis Wellang adalah wakil bendahara umum.

Pada hari itu, ujar Karding, dirinya juga berencana menemui Raja Juli untuk mengobrol santai.

"Awalnya saya mau datang ke tempatnya Raja Juli, tapi Raja Juli memilih mendatangi saya," kata politikus PKB itu.

Baca Juga:

Karding mengatakan perbincangan dengan Raja Juli berlangsung secara empat mata di bagian belakang posko, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain.

Setelah diskusi berakhir, lanjut dia, Raja Juli yang hendak pulang diajak bermain domino oleh anggota KKSS.

Karding mengatakan perbincangan dengan Raja Juli berlangsung secara empat mata di bagian belakang posko, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Kadir Karding  menteri perlindungan pekerja migran  menteri karding  main domino  Azis Wellang  domino  Menhut Raja Juli Antoni 
BERITA ABDUL KADIR KARDING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp