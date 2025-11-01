Close Banner Apps JPNN.com
Founder IIAwards Denanda Audri Beri Penghargaan kepada Influencer Berpengaruh

Sabtu, 01 November 2025 – 19:03 WIB
Founder IIAwards Denanda Audri Beri Penghargaan kepada Influencer Berpengaruh
Para dewan juri Indonesian Influencer Awards 2025 di The Sanctuary Auditorium, Menara Kuningan, Jakarta, Sabtu (1/11). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - Indonesian Influencer Awards 2025 resmi digelar di The Sanctuary Auditorium, Menara Kuningan, Jakarta, Sabtu (1/11).

Acara ini menjadi puncak apresiasi bagi para influencer berpengaruh yang telah berkontribusi menciptakan dampak positif di ranah digital Indonesia. 

Mengusung tema “Influence with Integrity”, ajang ini menyoroti pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam dunia influencer marketing.

Founder IIAwards Denanda Audri menyatakan acara ini menjadi wadah untuk mengangkat kualitas serta profesionalisme para influencer atau kreator digital Indonesia.

Influencer hari ini bukan sekadar pembuat konten, tetapi agen perubahan yang bisa membentuk opini publik dan menggerakkan banyak orang ke arah yang lebih baik,” kata Denanda Audri dalam keterangannya.

Sebagai seorang aktivis perempuan, Denada berharap agar para influencer nantinya memiliki integritas dalam membuat konten.

"Jadi, tidak hanya sekedar tranding, tetapi juga memang memiliki konten yang baik," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan Indonesian Influencer Awards memberikan penghargaan secara langsung kepada influencer-influencer berpengaruh dari berbagai kategori mulai dari Beauty, Travel, Culinary, hingga Digital Impact

Indonesian Influencer Awards 2025 resmi digelar di The Sanctuary Auditorium, Menara Kuningan, Jakarta, Sabtu (1/11).

