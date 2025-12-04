FOZ Bergerak Bersama Salurkan Bantuan untuk Bencana di Pulau Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Para pimpinan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengadakan pertemuan untuk membahas kolaborasi untuk penguatan penyaluran bantuan.

Seluruh anggota Forum Zakat (FOZ) pun telah bergerak untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi Pulau Sumatra, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana memaparkan setiap lembaga zakat memiliki tim sukarelawan untuk fase emergency response.

“Sambil bergerak, kami menguatkan dua hal, pertama komunikasi dan harmonisasi aktivitas. Supaya kemudian dari situ kami memiliki data siapa melakukan apa, di mana, dan hasilnya seperti apa,” ujar Wildhan kepada awak media saat dijumpai dalam acara OPZ Forum 2025 & Road to Zakat Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu (3/12).

Setelah itu, secara bertahap FOZ akan menyiapkan rencana-rencana kolaboratif dengan aksi kolaborasi.

“Dengan seiring dengan masuknya data dan pemetaan yang lebih lengkap gitu ya, itu terus kami lakukan,” imbuh Wildhan.

FOZ juga berkoordinasi penuh dengan Kementerian Agama, Kemenko PMK, BNPB, dan lembaga terkait lainnya.

Adapun OPZ Forum 2025 dihadiri oleh 130 perwakilan pimpinan OPZ yang juga anggota Forum Zakat (FOZ).