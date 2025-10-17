Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

FP1 MotoGP Australia 2025: Jack Miller Menggila, Marquez Nyaris Bertabrakan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:04 WIB
FP1 MotoGP Australia 2025: Jack Miller Menggila, Marquez Nyaris Bertabrakan - JPNN.COM
Jack Miller di atas Pramac Yamaha. Foto: Andreas Solaro/AFP

jpnn.com - PHILLIP ISLAND - Pembalap Pramac Yamaha Jack Miller menjadi yang paling kencang pada Free Practice atau FP1 MotoGP Australia di Phillip Island, Jumat (17/10) pagi WIB.

Rider tuan rumah itu mengukir catatan waktu terbaik satu menit 28,281 detik, berjarak 0,036 detik lebih baik dari Alex Marquez.

Miller menorehkan catatan waktu terbaiknya itu di ujung FP1, menggusur Alex Marquez.

Alex yang tampak berusaha memperbaiki catatan waktunya, malah mendapat masalah pada menit-menit akhir, yakni nyaris menabrak Miguel Oliveira dari belakang.

Insiden Alex Marquez vs Miguel Oliveira itu pun menjadi perhatian, masuk daftar investigasi pihak berwenang.

MotoGP Australia 2025 ini tak dihadiri tiga pembalap penghuni baris depan start tahun lalu, yakni Jorge Martin, Marc Marquez, dan Maverick Vinales.

Tiga rider tersebut absen tahun ini karena cedera.

Marc Marquez, Martin, dan Vinales semuanya adalah mantan juara MotoGP Australia.

Lihat hasil lengkap Latihan Bebas 1 MotoGP Australia 2025 di sini. Pembalap tuan rumah paling kencang.

TAGS   MotoGP Australia  MotoGP Australia 2025  Jack Miller  Marquez  MotoGP  MotoGP 2025 
