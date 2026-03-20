JPNN.com - Olahraga - Moto GP

FP1 MotoGP Brasil Ditunda

Jumat, 20 Maret 2026 – 21:34 WIB
Petugas MotoGP mengeringkan lintasan Goiania Circuit. Foto: diambil dari motorsport - cdn

jpnn.com - GOIANIA - Hujan dan trek basah memaksa panitia menunda latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Brasil 2026 di Autdromo Internacional de Goiania, Jumat (20/3) malam WIB.

FP1 yang dijadwalkan mulai pukul 21.05 WIB diundur mulai 22.05 WIB.

Saat ini berlangsung FP1 Moto2 -yang melibatkan pembalap Indonesia Mario Aji.

FP1 Moto2 telat digelar lantaran menunggu tuntasnya FP1 Moto3 yang menjadi pembuka latihan di arena yang juga disebut Sirkuit Ayrton Senna itu.

Tampak pada live FP1 Moto2 saat ini hujan sudah reda, tetapi trek masih basah.

Sebagian lintasan sirkuit yang terakhir kali menjadi tuan rumah grand prix motor pada 1989 itu tergenang banjir. Pembersihan (pengeringan) menambah pekerjaan. 

