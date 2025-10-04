FP2 MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Menggila, Marc Marquez Tenggelam

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 10:28 WIB

jpnn.com - Sesi free practice 2 (FP2) MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (4/10/2025), menghadirkan drama penuh kejutan

Marco Bezzecchi tampil beringas dan mengukuhkan diri sebagai pembalap tercepat, sementara sang jawara MotoGP 2025 Marc Marquez justru tercecer di luar 10 besar.

Sejak awal, persaingan berlangsung ketat. Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia sempat ikut meramaikan papan atas, tetapi dinamika balapan berubah cepat.

Raul Fernandez dan Alex Rins sempat menyalip Bezzecchi, membuat jalannya FP2 makin menegangkan.

Namun, Bezzecchi tak tinggal diam. Pembalap Aprilia itu menunjukkan determinasinya di posisi terdepan dengan torehan waktu impresif, 1 menit 29,862 detik.

Pedro Acosta mencoba memberi perlawanan sengit bahkan sempat menempel ketat, tetapi tetap harus puas di posisi ketiga.

Sementara itu, Marc Marquez gagal menemukan ritme terbaiknya. The Baby Alien yang biasanya jadi ancaman utama justru hanya mampu bertengger di posisi ke-11.

Bagnaia pun bernasib sama buruknya, yakni finis di luar 10 besar dengan menempati posisi ke-13.