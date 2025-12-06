FPIR Beberkan Kinerja Nyata Prabowo-Gibran, Perkuat Polri Sebagai Representasi Sipil

jpnn.com, JAKARTA - Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) membeberkan kinerja nyata pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk rakyat pada tahun 2025.

Selain program-program prorakyat, Prabowo juga mampu menjaga Polri sebagai representasi sipil.

Hal ini tidak terlepas dari peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap menjaga Polri tetap Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella pada sarasehan bersama mahasiswa bertajuk 'Prabowo-Gibran Perkuat Demokrasi & Polri Sebagai Representasi Sipil' di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut Fauzan, pemerintahan Prabowo-Gibran, secara signifikan menunjukan kerja nyata untuk rakyat.

“Program Asta Cita telah menunjukan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, selama satu tahun ini. Hal ini bisa di lihat dengan masifnya program sekolah rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," ujar Fauzan Ohorella dalam diskusi tersebut.

Dia juga membeberkan pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan komitmen dalam menguatkan demokrasi Indonesia, yang melebur dan merangkul, demi mengakomodasi semua pihak untuk sebesar-sebesarnya kepentingan sipil (rakyat).

Menurut Fauzan, pemerintahan kali ini menjadi central of mind democracy dan civil society reprecentative.