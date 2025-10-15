Close Banner Apps JPNN.com
FPTP Gelar Lomba Baca Kitab Kuning untuk Santri, Mahfud MD Bakal Jadi Juri

Rabu, 15 Oktober 2025 – 20:33 WIB
Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) saat konferensi pers lomba membaca kitab kuning, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10). Foto: dokumentasi PKB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerja sama dengan Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) menggelar lomba membaca kitab kuning.

Kegiatan itu dibuka pendaftaran sejak akhir September hingga 31 Oktober 2025 tersebut bisa diikuti oleh santri di seluruh Indonesia.

Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) Saifullah Ma’shum mengatakan lomba itu sebagai salah satu agenda peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2025 mendatang.

"Kenapa memilih Lomba Kitab kuning? inilah yang menjadi perhatian bahwa pesantren ini jumlah 45 ribu lebih itu,” kata Saifullah di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10).

Melalui lomba tersebut, FPTP ingin mengkategorisasi pesantren sebagai tempat kajian keilmuan Islam, pemikiran keagamaan akademis, yang menghasilkan tokoh-tokoh di negeri ini.

“Kalangan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama itu hampir dipastikan mereka yang hebat-hebat itu adalah berangkat berasal dari pesantren yang menggumuli khazanah kitab-kitab kuning,” kata dia.

Sekretaris Dewan Syuro PKB itu menyebutkan bakal menggandeng eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai juri.

"Kalau akademisi yang kami undang adalah Mahfud MD, dan ada sejumlah kiai muda, intelektual lain," tuturnya.

TAGS   Kitab Kuning  santri  PKB  FPTP  Mahfud MD 
