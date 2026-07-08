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JPNN.com - Politik - Legislatif

Fraksi DPR RI Setujui Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 ke Tahap Lanjut

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:57 WIB
Fraksi DPR RI Setujui Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 ke Tahap Lanjut - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dibawa ke tahap lanjut sesuai dengan mekanisme.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif atas persetujuan tersebut. 

Purbaya menegaskan APBN Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai strategis, terutama dalam menjamin keberlanjutan agenda pembangunan di tingkat nasional.

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Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pandangan serta berbagai masukan yang telah diberikan oleh seluruh fraksi di parlemen. 

Catatan-catatan dari DPR merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif bagi pengelolaan keuangan negara.

Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan fokus utama dari penyusunan anggaran negara tersebut.

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Dia menyebutkan aspek akselerasi menjadi salah satu pilar utama dalam pemanfaatan dana APBN sepanjang tahun 2025.

"APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal," kata Purbaya, dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (7/7).

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dibawa ke tahap lanjut.

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TAGS   DPR RI  RUU Pertanggungjawaban APBN 2025  APBN  Menkeu Purbaya 
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