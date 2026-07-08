Fraksi DPR RI Setujui Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 ke Tahap Lanjut

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dibawa ke tahap lanjut sesuai dengan mekanisme.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif atas persetujuan tersebut.

Purbaya menegaskan APBN Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai strategis, terutama dalam menjamin keberlanjutan agenda pembangunan di tingkat nasional.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pandangan serta berbagai masukan yang telah diberikan oleh seluruh fraksi di parlemen.

Catatan-catatan dari DPR merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif bagi pengelolaan keuangan negara.

Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan fokus utama dari penyusunan anggaran negara tersebut.

Dia menyebutkan aspek akselerasi menjadi salah satu pilar utama dalam pemanfaatan dana APBN sepanjang tahun 2025.

"APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal," kata Purbaya, dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (7/7).