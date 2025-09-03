Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Fraksi Golkar Setuju Anggota DPR Nonaktif Tidak Digaji

Rabu, 03 September 2025 – 12:59 WIB
Fraksi Golkar Setuju Anggota DPR Nonaktif Tidak Digaji - JPNN.COM
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji. Foto:Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua fraksi Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menilai wajar legislator yang dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing tak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. 

"Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (3/9).

Sarmuji melanjutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu membuat keputusan yang bisa menjadi panduan Setjen DPR dalam hal penggajian legislator nonaktif. 

Baca Juga:

"Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif. Jika belum ada rujukan berkiatan dengan ini, MKD dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Setjen," katanya.

Sarmuji melanjutkan status nonaktif menandakan legislator tidak bisa menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR.

Menurutnya, logis ketika negara tidak memberikan gaji dan fasilitas kedewanan bagi legislator nonaktif. 

Baca Juga:

"Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,” ujar dia.

Diketahui, DPP Golkar pada 31 Agustus kemarin menerbitkan status nonaktif bagi Adies Kadir sebagai anggota DPR. 

Ketua fraksi Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menyebut status nonaktif menandakan legislator tidak menjalankan fungsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggota dpr nonaktif  Golkar  Anggota DPR  Fraksi Golkar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp