JPNN.com - Politik - Legislatif

Fraksi NasDem Dorong Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Untuk Usut Dugaan Makar

Selasa, 02 September 2025 – 15:16 WIB
Fraksi NasDem Dorong Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Untuk Usut Dugaan Makar - JPNN.COM
Viktor Laiskodat. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat menilai pemerintah perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus dugaan makar di balik gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

"Tim ini diharapkan mampu bekerja secara menyeluruh, objektif, dan terbuka, sehingga peristiwa anarkis yang berujung pada dugaan makar dapat diungkap tanpa meninggalkan ruang bagi spekulasi maupun politisasi," kata dia dalam keterangan persnya, Selasa (2/9).

Viktor mengatakan Fraksi NasDem di DPR mendorong pelibatan penegak hukum dan sipil dalam Tim Investigasi Independen, agar hasil penyelidikan memperoleh legitimasi kuat.

"Ya, dengan demikian, proses investigasi akan lebih dipercaya publik dan terhindar dari bias kepentingan," ujar dia.

Viktor melanjutkan pihaknya mengingatkan bahwa demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

"Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara damai dan sesuai dengan koridor konstitusi, sehingga tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa atau mendorong tindakan makar," ungkap eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat tetap waspada terhadap provokasi, hoaks, serta narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Dialog dan musyawarah harus diutamakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan," ungkap dia.

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut pemerintah perlu membentuk tim ini menyikapi dugaan makar.

TAGS   Aksi Demo  Dugaan makar  Fraksi Nasdem DPR  Viktor Laiksodat 
