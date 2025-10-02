Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Fraksi NasDem DPR dan Alumni FEB UI Gelar Diskusi APBN 2026

Kamis, 02 Oktober 2025 – 22:05 WIB
Fraksi NasDem DPR dan Alumni FEB UI Gelar Diskusi APBN 2026
Anggota Fraksi NasDem DPR RI Martin Manurung bersama Alumni FEB UI seusai diskusi soal APBN 2026 Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025). Foto: Fraksi NasDem

jpnn.com - Fraksi Partai NasDem DPR RI bersama Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar diskusi tema "APBN 2026: Konsistensi Fiskal, Dinamika Moneter, dan Prospek Ekonomi Indonesia"

Diskusi itu diselenggarakan di ruang rapat Fraksi NasDem, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025).

Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Martin Manurung mengatakan diskusi tersebut sangat membantu fraksinya dalam menjalankan fungsi-fungsi parlemen.

"Saya rasa banyak pikiran-pikiran yang sangat baik untuk membantu Fraksi NasDem dalam menjalankan tugas kami sebagai DPR RI, baik itu tugas penganggaran, pengawasan, dan juga legislasi," kata Martin Manurung.

Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI itu menyebut ada sejumlah hal yang didiskusikan dalam forum tersebut, terutama terkait APBN 2026 serta tantangan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi.

"Poin-poin pokok kami lebih menganalisa APBN 2026 yang sudah disahkan, dan tantangan-tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini," ucapnya.

"NasDem juga memberikan update suasana diskusi yang terjadi di setiap komisi, baik analisa maupun secara ekonomi dan politisnya itu kami coba sambungkan," lanjutnya.

Menurut Martin, hasil diskusi tersebut akan dihimpun Fraksi NasDem untuk kemudian dibawa ke rapat-rapat di komisi terkait.

Fraksi NasDem DPR RI bersama alumni FEB Universitas Indonesia menggelar FGD membahas APBN 2026. Ini tujuannya.

