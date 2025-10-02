Fraksi NasDem DPR dan Alumni FEB UI Gelar Diskusi APBN 2026

jpnn.com - Fraksi Partai NasDem DPR RI bersama Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar diskusi tema "APBN 2026: Konsistensi Fiskal, Dinamika Moneter, dan Prospek Ekonomi Indonesia"

Diskusi itu diselenggarakan di ruang rapat Fraksi NasDem, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025).

Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Martin Manurung mengatakan diskusi tersebut sangat membantu fraksinya dalam menjalankan fungsi-fungsi parlemen.

"Saya rasa banyak pikiran-pikiran yang sangat baik untuk membantu Fraksi NasDem dalam menjalankan tugas kami sebagai DPR RI, baik itu tugas penganggaran, pengawasan, dan juga legislasi," kata Martin Manurung.

Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI itu menyebut ada sejumlah hal yang didiskusikan dalam forum tersebut, terutama terkait APBN 2026 serta tantangan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi.

"Poin-poin pokok kami lebih menganalisa APBN 2026 yang sudah disahkan, dan tantangan-tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini," ucapnya.

"NasDem juga memberikan update suasana diskusi yang terjadi di setiap komisi, baik analisa maupun secara ekonomi dan politisnya itu kami coba sambungkan," lanjutnya.

Menurut Martin, hasil diskusi tersebut akan dihimpun Fraksi NasDem untuk kemudian dibawa ke rapat-rapat di komisi terkait.