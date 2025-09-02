Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Fraksi NasDem Minta Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach Disetop, Ini Alasannya

Selasa, 02 September 2025 – 21:48 WIB
Fraksi NasDem Minta Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach Disetop, Ini Alasannya - JPNN.COM
Ahmad Sahroni. Foto/arsip: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, serta seluruh fasilitas yang melekat pada dua anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menindaklanjuti Surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.

Fraksi NasDem Minta Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach Disetop, Ini AlasannyaNafa Urbach. Foto: Instagram/nafaurbach

Baca Juga:

Surat itu sebelumnya menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR terhitung sejak 1 September 2025.

"Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan
mekanisme dan integritas partai," kata Viktor Laiskodat di Jakarta, Selasa (2/8/2025).

Dia mengungkapkan bahwa penonaktifan status keanggotaan keduanya kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem.

Baca Juga:

Nantinya, Mahkamah Partai NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Fraksi NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas melekat pada dua anggotanya, Ahhmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nafa Urbach  Sahroni  Ahmad Sahroni  Partai Nasdem  Fraksi Nasdem  DPR  Anggota DPR  Viktor Laiskodat 
BERITA NAFA URBACH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp