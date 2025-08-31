Fraksi PDIP Minta Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Said Abdullah mendesak agar tunjangan perumahan untuk anggota parlemen dihentikan.

Dia pun mengajak seluruh anggota DPR untuk kembali mengukur diri dan mempertanyakan apakah sudah menjalankan fungsi mereka sebagai aspirator rakyat dengan baik?

“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said dalam keterangan tertulis diterima JPNN.com, Sabtu (30/8).

Dia menjelaskan politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan, tetapi ada nilai yang harus melekat setiap waktu yaitu etik, empati, dan simpati.

"Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah bukan sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati, dan simpati," jelasnya.

Dia menjelaskan ukurannya tidak cukup kesepakatan antarfraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota, tetapi Said juga mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri

"Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib dijalanan, tetapi DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," tuturnya.

Jika ukuran etik tersebut bisa dijalankan oleh mayoritas anggota DPR, Said meyakini segala bentuk tunjangan serta fasilitas yang melampaui nilai kepatutan tidak akan ada lagi.