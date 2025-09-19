Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fraksi PKS Mendorong Hadirnya Legislasi Berkeadilan dalam Prolegnas

Jumat, 19 September 2025 – 08:45 WIB
Fraksi PKS Mendorong Hadirnya Legislasi Berkeadilan dalam Prolegnas - JPNN.COM
Anggota Baleg DPR RI dari F-PKS Yanuar Arif Wibowo. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menekankan komitmen memperjuangkan legislasi yang berpihak pada rakyat.  Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2025–2029, Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Anggota Baleg DPR RI dari F-PKS Yanuar Arif Wibowo menyampaikan pandangan resmi fraksi yang menekankan pentingnya prolegnas dirancang secara realistis, terukur dan menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

“Fraksi PKS mendukung sepenuhnya agar prolegnas benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat, berpihak pada kepentingan rakyat, serta menjadi instrumen yang menghadirkan keadilan sosial,” kata Yanuar dalam keterangan yang dikutip, Jumat (19/9).

Baca Juga:

Yanuar menyampaikan sejumlah usulan krusial yang merefleksikan keberpihakan PKS pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya ialah dorongan agar RUU Perampasan Aset segera masuk prioritas pembahasan.

PKS menilai RUU ini menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Yanuar, korupsi telah merusak tata kelola negara dan menggerus kepercayaan publik.

“Karena itu, RUU Perampasan Aset harus hadir dengan mekanisme hukum yang adil, transparan, dan berbasis pembuktian proporsional,” ungkap Yanuar.

Fraksi PKS DPR RI mendorong legislasi berkeadilan dalam prolegnas, mulai dari RUU Perampasan Aset, hingga aturan terkait transportasi online.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fraksi PKS  Prolegnas  RUU Perampasan Aset  Transportasi Online  DPR 
BERITA FRAKSI PKS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp